Pomeriggio di paura nella piscina dell'hotel, ragazzo rischia di annegare

Momenti di paura per un 26enne che, nel primo pomeriggio di giovedì, ha rischiato di annegare nella piscina dell'albergo. L'allarme è scattato poco dopo le 14 in una struttura ricettiva di Riccione, in viale Gramsci, col ragazzo che si è sentito male mentre si trovava in acqua ed è affondato. Soccorso e riportato in superficie, è stato chiesto l'intervento del 118 che è accorso sul posto coi sanitari che hanno iniziato le manovre di rianimazione riuscendo a far riprendere il 26enne. Una volta stabilizzato, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi col codice di massima gravità. Nell'albergo, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

UN TRAGICO AGGIORNAMENTO, IL RAGAZZO E' DECEDUTO