Pomeriggio di festa in piazza Silvagni, oltre 700 bambini salutano la Befana

Pomeriggio di festa in piazza Silvagni, a San Giovanni in Marignano, nella giornata di venerdì, 6 gennaio: oltre 700 bambini con le loro famiglie hanno inondato la piazza vestita a festa per il primo evento dell'anno, ultima delle iniziative natalizie promosse dal Comune e dall'associazionismo, finalmente baciato dal sole. Una giornata di oltre tre ore memorabili per partecipazione e coinvolgimento nelle proposte a partire dal dono della calza offerta da Sicim, alla presenza ed accoglienza festosa degli Elfi e della Befana, con i volontari Pro loco San Giovanni in Marignano che hanno proposto anche 150 biglietti della Pesca della Befana, fino ai più di 300 disegni preparati dai volontari della Biblioteca Sgm Comunale e colorati dai bambini ininterrottamente nel corso del pomeriggio, durante il quale era attivo gratuitamente il trenino offerto da Nuova Polisportiva A. Consolini Asd. Senza dimenticare la piacevolissima merenda messa a disposizione da Associazione Commercianti Granaio dei Malatesta - Sgm.

Questo evento è il risultato della sinergia tra tante realtà e del desiderio di ritrovarsi tutti insieme in piazza, con al centro le persone, la condivisione ed un profondo senso di appartenenza.