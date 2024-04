Ponte del 1° maggio, con i treni regionali 43 corse aggiuntive e 25 mila posti in più verso la Riviera

Sono 43 le corse aggiuntive per un totale di oltre 25.000 posti in più. In occasione del ponte del Primo maggio, Trenitalia Tper, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, ha rafforzato l'offerta dei treni regionali nelle giornate in cui si prevede un picco di passeggeri: il 30 aprile, l'1 maggio e domenica 5 maggio. Potenziati in particolare i collegamenti fra Milano e Piacenza e Bologna verso la Riviera (Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro), con partenze concentrate nelle fasce orarie di maggiore affluenza a supporto dell'offerta ordinaria. A questi si sommano treni aggiuntivi fra Bologna e Prato, tratta sempre più utilizzata dagli escursionisti.

L'offerta è stata potenziata anche per il ponte del 25 aprile: 41 corse aggiuntive per oltre 25.000 posti disponibili sui treni regionali fino al 28 aprile sulle linee dirette in Romagna, con estensioni verso Lombardia e Marche. I treni del servizio regionale sono sempre più utilizzati per viaggiare nel tempo libero e per recarsi nei luoghi di vacanza. In Emilia-Romagna rappresentano un'ottima opportunità per raggiungere la costa romagnola e le città d'arte, ma anche le località dell'Appennino abbinando il viaggio in treno al trekking o a percorsi con la bici. E per chi la bici preferisce noleggiarla, le velostazioni di Rimini e Ravenna, vicine alle stazioni ferroviarie, offrono uno sconto (del 30% e del 10%) sul noleggio a chi raggiunge le città romagnole con i treni regionali. (fonte: agenzia Dire)