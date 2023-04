Il lungo ponte del 25 Aprile tra arte e cultura: oltre 1.800 ingressi nei musei, sold out le visite guidate

Un lungo ponte fra cultura, arte e passeggiate alla scoperta dei tesori della città, tra spazi museali pieni e visite guidate andate tutte esaurite. La proposta culturale e museale di Rimini si conferma parte integrante e sempre più apprezzata dell’offerta della destinazione, capace di intercettare un numero crescente di visitatori. Sono stati oltre 1.800 gli ingressi registrati dai musei di Rimini nel lungo weekend festivo appena trascorso, con il picco nelle giornate di domenica 23 e di lunedì 24 aprile che hanno registrato un afflusso costante di persone e mille ingressi fra Fellini Museum, Part, Museo della Città e Domus del Chirurgo.

Ottimo riscontro anche per le visite guidate organizzate dai Musei Comunali di Rimini al Teatro Galli e alla scoperta della Rimini sotterranea nella Domus del Teatro Galli, così come quelli organizzati da VisitRimini alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi e dell’autentico gioiello del Rinascimento italiano, il Tempio Malatestiano.

“In questo weekend – commentano da Visit Rimini – abbiamo registrato un boom di prenotazioni mai visto prima, con anche molti individuali che si sono presentati ai nostri uffici chiedendo di poter partecipare alle visite in programma. Un andamento ottimo di prenotazioni che confermiamo anche in vista del prossimo ponte del primo maggio”.

Una fotografia, quella del centro storico in questo secondo ponte primaverile, che conferma l’interesse e l’apprezzamento nei confronti dei tanti inviti a scoprire l’importante patrimonio monumentale, artistico e culturale, sia nelle modalità tradizionali, che nelle proposte inedite come i tour in bicicletta o quelli abbinati all’allenamento sportivo, o alla scoperta dei luoghi meno conosciuti.

Le occasioni per scoprire la città proseguono in vista del prossimo ponte del primo maggio, con (sabato 29 aprile) la visita guidata alla Domus del Chirurgo, che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità, al Part - Palazzi dell'Arte Rimini alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano o alle sale antiche della biblioteca Gambalunga, la biblioteca civica più antica d'Italia. Si continua domenica 30 aprile con la visita tra gli stucchi e i palchi al Teatro Galli mentre nel pomeriggio di lunedì 1° maggio sarà possibile ammirare anche l’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli.

Lunedì primo maggio tutti i musei di Rimini avranno apertura straordinaria: dalle 10 alle 19 come tutti i giorni festivi.

Le opportunità continuano con i City Tour di VisitRimini che propongono un percorso alternativo, da ‘Le meraviglie di Rimini’ alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi (domenica 30 aprile) fino ai tour dedicati a Fellini, dal percorso felliniano pomeridiano di sabato 29 aprile al Fellini Bike tour in sella ad una bicicletta, senza dimenticare la consueta la visita guidata alla Rimini romana per bambini.

Nei giorni 27, 28 e 29 aprile è previsto l’ingresso gratuito al Palazzo del Fulgor dalle 16 alle 19, in occasione del festival del Cinema, La Settima Arte, mentre il mercoledì l’ingresso al Fellini Museum è ridotto per tutti (8 euro) se acquistato direttamente alla cassa.