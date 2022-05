Ponte alternativo al Tiberio, quasi 300 firme raccolte dai cittadini: "No all'ipotesi via Tonale-via Rossa"

Quasi 300 cittadini firmano un documento congiunto per dire “no” a un ponte alternativo al Tiberio con il coinvolgimento di via Tonale e via Rossa. A inizio mese, lunedì 9 maggio, un gruppo di cittadini ha depositato all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Rimini, via Pec, 292 firme raccolte tra i residenti contro l’ipotesi della realizzazione di un ponte di collegamento tra via Tonale e via Rossa.

A svelare l’iniziativa è Rinascita Civica, con un documento a firma di Gabriele Colonna. “Già a marzo alcuni rappresentanti dei residenti avevano invitato ad un incontro/confronto sul tema sia il sindaco sia i competenti assessori ma l’invito non è stato raccolto; a fine aprile, nel corso di un acceso dibattito durante il consiglio comunale tematico convocato a discutere sull’alternativa al ponte di Tiberio, da parte della giunta sono arrivate alcune confuse informazioni, forse anche conferma delle poco chiare intenzioni di come affrontare il problema, e nessune certezze, cosa che ha messo ulteriormente in allarme i residenti di via Rossa e delle cosiddette “vie colorate” che a quel punto si sono riuniti e hanno dato vita ad una raccolta firme tra gli abitanti per ribadire a gran voce che l’ipotesi di collegare via Tonale a via Rossa attraverso la costruzione di un nuovo ponte non rappresenti una valida ed efficace soluzione ai problemi della viabilità cittadina e che oltretutto avrebbe un impatto negativo sulla vivibilità della zona”.

I cittadini tornano inoltre a chiedere un confronto con sindaco e assessori competenti durante il quale conoscere e comprendere le intenzioni, capire il vero stato di avanzamento del progetto e poter così rappresentare ai rappresentanti della pubblica amministrazione le proprie istanze.