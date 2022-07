Nuovo ponte ciclo-pedonale sul deviatore Ausa, al via l'iter del progetto che coinvolge la "Consolare"

E' stato pubblicato sul Bur della Regione Emilia-Romagna e sull'albo pretorio comunale, l'avviso per l'avvio del procedimento unico relativo all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo del ponte ciclopedonale di nuova realizzazione in affiancamento all’esistente ponte carrabile lungo la Strada Consolare 72, Rimini - San Marino. Il progetto si inquadra tra gli interventi relativi alle Ciclovie Urbane e prevede la realizzazione di una passerella in affiancamento all’esistente ponte carrabile lungo la Strada Consolare 72, Rimini - San Marino, al fine di stabilire una continuità con il percorso ciclopedonale esistente, che allo stato di fatto risulta interrotto in corrispondenza del deviatore Ausa.

E' possibile consultare l'avviso di avvio del procedimento unico di approvazione del progetto dell'opera pubblica ed i relativi elaborati progettuali e di variante urbanistica nell’apposita sezione del sito Internet del Comune di Rimini “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni e proposte all'settore infrastrutture e qualità ambientale del Comune di Rimini. Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il giorno 5 settembre.