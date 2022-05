Ponte del 2 giugno, il Comune brinda al pienone: "Alberghi con un tasso di occupazione quasi al 100%"

Il 28 maggio si apre ufficialmente l'estate balneare a Rimini e i numeri dicono che sarà una partenza eccellente con un fine settimana con vista immediatamente sul ponte del 2 giugno. Secondo i dati raccolti da Visit Rimini e da Aia Rimini, il ponte del 2 giugno registra tassi di occupazione alberghiera superiori al 90% e prossimi al 100%, non solo superiori a quelli dello scorso anno, ma già vicini a quelli pre-pandemia.

Le strutture ricettive saranno praticamente tutte aperte, anche per la presenza di Rimini Wellness dal 2 al 5 giugno. Ma già questo weekend la città ha percentuali di riempimento in rialzo grazie ai significativi flussi turistici provenienti dalla Svizzera, dove in questi giorni stanno celebrando la festa nazionale dell’Ascensione. A cui si aggiungono le presenze collegate al Congresso Internazionale SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia) che da oggi e fino a domenica 29 è ospitato al Palacongressi, oltre alle competizioni internazionali di Trampolino elastico per 10 giorni alla Fiera. Rimini nel suo complesso si farà trovare con il massimo della sua offerta, tra spiagge aperte e attrezzate, parchi tematici, locali, eventi.

“Ci lasciamo alle spalle un mese di maggio eccellente – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad –grazie alla qualità e quantità di eventi che hanno consentito un movimento di visitatori costante. Ora ci prepariamo a un inizio di giugno caratterizzato da un ponte con un tasso di riempimento altissimo, con tutte le strutture ricettive aperte e i servizi al massimo della loro offerta. Al centro ci sarà Rimini Wellness, che darà il via alla stagione dei grandi eventi: ogni giornata e ogni week end saranno caratterizzati da appuntamenti: Al Meni (18-19 giugno), lo spettacolo delle Frecce Tricolori (18 giugno), i concerti della Beach arena (dal 28 giugno al 20 agosto), Biglietti agli amici (28-30 giugno), la Notte Rosa (1-3 luglio), da giugno a settembre sarà una no-stop di proposte di ampio raggio. Proposte che avranno come scenario una città in movimento, città d’arte con sempre più offerte e città balneare che si propone con il meglio che sa offrire”.