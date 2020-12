Ponte dell'Immacolata, continui controlli dei Carabinieri per limitare il rischio di contagio

Costante è l’impegno dell’Arma dei Carabinieri in tutta la Provincia di Rimini per assicurare il rispetto delle disposizioni anti-Covid attraverso le numerose pattuglie “messe in campo” che hanno caratterizzato e caratterizzano l’attività di controllo del territorio, anche mirato, in relazione ai luoghi urbani e alle fasce orarie di maggiore affollamento. Durante il lungo “ponte dell’Immacolata”, l’Arma ha controllato 1102 persone e 260 esercizi pubblici e attività commerciali, sanzionando 14 persone per aver violato le prescrizioni anti-Covid ed acquisendo per i dovuti approfondimenti 32 autocertificazioni.