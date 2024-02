Coriano Futura denuncia l'incuria del Ponte Laverone: "Dolorosa testimonianza di incapacità"

"Il Ponte Leverone di Ospedaletto, noto come "Vecchio Ponte," è una dolorosa testimonianza dell'incuria pervasiva e dell'assoluta incapacità di governo territoriale dell'amministrazione comunale di Coriano, guidata dal Sindaco Ugolini". Ad affermarlo, Coriano Futura, che aggiunge: "L'interrogazione presentata dai consiglieri di Coriano Futura il 21 marzo 2021 evidenziava l'urgenza di intervenire sulla struttura, ma a tutt'oggi nulla è stato fatto, sottolineando in modo critico la mancanza di azioni concrete".

L'interrogazione metteva in luce la preoccupante situazione del Ponte Leverone, con segnalazioni di evidenti pendenze del parapetto e danni al pilone centrale. "Questi gravi problemi richiedono risorse adeguate, eppure, la risposta dell'Amministrazione Ugolini ha rivelato non solo risorse sicuramente non sufficienti, ma anche una mancanza di volontà nel cercare alternative finanziarie o strategie per preservare questo importante bene storico".

"Oltre a denunciare l'incuria e la mancanza di fondi, è essenziale sottolineare l'incapacità di governo territoriale dell'Amministrazione Ugolini. La gestione del territorio corianese richiede una visione strategica, una capacità di intercettare risorse e una competenza nella definizione di obiettivi a lungo termine. Tuttavia, sembra che l'amministrazione Ugolini manchi completamente di queste qualità fondamentali".

"Le risorse indicate nel bilancio 2021 per incarichi a professionisti, tra cui ingegneri e geologi, non solo sono palesemente insufficienti, ma rivelano anche la mancanza di un approccio strategico e proattivo nell'affrontare le sfide del territorio. Il Ponte Leverone, un potenziale fulcro di attrattiva turistica è parte integrante della storia Corianese, merita un impegno concreto e non l'indifferenza manifestata da questa amministrazione".

I Consiglieri di Coriano Futura sollecitano un'immediata revisione delle politiche dell'Amministrazione. "È urgente superare l'incompetenza manifesta, intercettare risorse adeguate e sviluppare una visione strategica per preservare non solo il Ponte Leverone ma anche il patrimonio e l'identità di tutto il territorio Corianese".