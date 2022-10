Il ponte romano di San Vito risplende in tutta la sua bellezza. "Un patrimonio di tutta la città"

Nella giornata di domenica (16 ottobre) è stata inaugurata ufficialmente l’area appena ristrutturata di San Vito. Un nuovo angolo della città riqualificato. Alla cerimonia presente il sindaco Jamil Sadegholvaad e molti rappresentanti dell’amministrazione per il tradizionale taglio del nastro. “Tutta San Vito si è ritrovata intorno al suo ponte romano per l’inaugurazione dell’area archeologica. Un luogo suggestivo, carico di bellezza, patrimonio non solo di questa comunità ma di tutta la città”, queste le parole del primo cittadino.

Dopo la conclusione nel mese di giugno dei lavori ai sotto servizi, la realizzazione dei cordoli in corten, la pavimentazione ed in fine la posa degli arredi, è stata effettuata nelle scorse settimane, con le temperature più consone, la messa a dimora degli alberi e degli arbusti previsti dal progetto. Sono state concluse anche le installazioni degli apparecchi illuminanti e dell’impianto d’illuminazione. Infrastrutture tecnologiche e funzionali che consentono di esaltare la bellezza del sito e il senso di comunità che ispira questo luogo.

Il progetto di riqualificazione del ponte di San Vito - il cui restauro è avvenuto con il vaglio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini - ha previsto anche una nuova pavimentazione che valorizza l’antico tratto della via Emilia, che dal sagrato della Chiesa dei santi Vito e Modesto conduce all’area del ponte, con un sistema di illuminazione che ne consente la fruizione anche notturna.