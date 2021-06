Ponte sulla Marecchiese instabile, al via lavori urgenti di consolidamento

Anas ha programmato l’avvio dei lavori urgenti di ripristino e consolidamento del ponte sito al km 47,300 del strada statale 258 “Marecchia”, rientrata in gestione Anas lo scorso 8 aprile 2021. Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni da lunedì 14 giugno sarà istituita la chiusura al traffico del tratto dal km 46,400 al km 51,600 con indicazione in loco del percorso alternativo. La limitazione alla circolazione, prevista fino a domenica 25 luglio, non sarà valida per i residenti, i mezzi di soccorso e per le Forze dell’Ordine.