Ponti e viadotti, stanziati 6,9 milioni di euro per la messa in sicurezza

Ammonta a 6,9 milioni di euro la cifra destinata alla Provincia di Rimini nel triennio 2021-2023 secondo lo schema di riparto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal cosiddetto DM Ponti che prevede una dotazione complessiva di 600 milioni di euro. Ad annunciarlo il Senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti. "Il decreto finalizza la destinazione delle risorse alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti, e pertanto - spiega Croatti per la ripartizione delle risorse sono stati utilizzati differenti criteri che si dividono fra parco circolante mezzi; vulnerabilità rispetto al sisma; vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; consistenza della rete viaria”.

Croatti sottolinea come queste siano risorse molto importanti che "consentiranno agli Enti Locali del nostro territorio di intervenire per la messa in sicurezza e la manutenzione di ponti e viadotti ed eventualmente programmarne la realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli esistenti che presentino problemi strutturali di sicurezza.