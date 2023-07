Pool party e servizio delivery sotto l'ombrellone, anche in piscina nuovi servizi e attività

Riccione non è solo mare e spiaggia: l’offerta dello Stadio del Nuoto è ricchissima di attività per lo sport e il tempo libero, per tutta la famiglia. Una struttura rinomata non solo a livello agonistico che si apre alla città e ai turisti con attività alternative alla spiaggia; un luogo protetto per tutti coloro che vogliono dedicarsi alle tante attività sportive ma anche trascorrere momenti di relax all’aria aperta, godendo di tutti i servizi della struttura.

Oltre all’ingresso al villaggio all’aperto, che include lettino-ombrellone e nuoto libero, sono attivi tutti i corsi di nuoto per bambini e ragazzi, a partire dai 3 anni con Prime bolle, il corso dedicato ai più piccoli. La grande novità dell’estate è la promozione Promo Family Aquawellness: fino al 15% di sconto su tutte le attività Aquawellness (aquagym, aquastep, aquatone, hidrobyke, poolgym e tapis roulant), valida fino al 29 luglio per chi ha figli che frequentano i corsi di nuoto.

Attenzione particolare è stata riservata anche ai corsi Aqua Argento Over 60, così come ai corsi preparto e alle attività Super Abili, per ragazzi e adulti con disabilità, non solo per il settore agonistico. E per chi volesse conoscere l'attività ludico-sportiva di avviamento alla pallanuoto, che consente lo sviluppo di abilità motorie più ampio e diversificato del semplice nuoto, c’è Aquagol: si lavora in particolare sulla percezione spazio-temporale e sulla coordinazione attraverso prove di squadra ed esercizi individuali.

Altra novità dell’estate è il servizio delivery: il bar Aquablu ha inaugurato il servizio all’ombrellone telefonando al munero 353.4336967. Inoltre dall'11 luglio partono i martedì sera con “Pool party”: serate a menu per adulti e bambini su prenotazione, con dj-set, dalle 18 alle 23. Dalle 18 alle 21 ci sarà una vasca riservata per gli ospiti.

Anche quest’anno è attivo dal 12 giugno Giocaestate, il campus estivo di Polisportiva Riccione dedicato ai ragazzi dai 4 ai 14 anni con attività ludico-motorie per lo sport di gruppo e individuali. Giocaestate è da anni il punto di riferimento per le famiglie residenti e vacanziere che vogliono far vivere un’esperienza unica ai bambini e ai ragazzi, un momento di crescita che crea rapporti di amicizia con compagni e istruttori. Oltre alle tante attività legate allo sport, quest’anno sono diverse le novità legate al teatro e alle arti visive: una scelta vincente che completa l’offerta formativa per bambini e ragazzi e che sta riscontrando un boom d’iscrizioni.