Il popolo della notte dice addio a Giannone, gigante buono della sicurezza. "Sarai sempre uno di noi"

Il mondo della notte e dei locali è in lutto per la scomparsa di Gianni Giorgi. E’ scomparso ad appena 59 anni, dopo aver combattuto per mesi una brutta malattia, che si era ripresentata nell’ultimo periodo. Per tutti in Riviera era conosciuto come Giannone, il gigante buono esperto nella gestione di eventi e sicurezza. A ricordarlo con un dolce messaggio anche il Barrumba, locale con cui aveva collaborato in passato e che era solito frequentare in amicizia. Giannone era molto conosciuto anche al bagno 44, dove trascorreva le sue estati. Ma soprattutto era apprezzato per la sua umanità, come persona molto gioviale e di buon umore: aveva lavorato a lungo anche per la sicurezza del Pineta a Milano Marittima e in diverse location della Costa Smeralda.

A ricordarlo, attraverso un bellissimo post sui social, anche l’amico Massimo. “Ho lavorato sempre al tuo fianco, in quelle serate della Zangola di Madonna di Campiglio. Ricordo un Capodanno insieme sotto la neve, con Lele Mora, le letterine e tutti quelli che mi mandavi a controllare e proteggere. Ho avuto l’onore di sostituirti in quella famosa notte che solo io e te sappiamo. Feste Ferrari al Des Alpes al tuo fianco a controllare Schumacher e Barrichello. Ma il numero uno era solo il Giannone. Il regalo più grande me lo hai fatto tu con la tua amicizia, per questo ti sarò sempre grato. Fino a sabato dove per telefono mi dicevi che non stavi bene e che il mostro aveva ripreso il suo percorso”. Tantissimi, anche attraverso la pagina del Barrumba, i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.