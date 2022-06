Porsche d'epoca distrutta nel rogo del garage, in cenere altre 2 vetture

E' di tre auto distrutte, tra cui una Porsche d'epoca finita in cenere, il bilancio del grosso incendio che si è sviluppato a Cattolica nel pomeriggio di venerdì. L'allarme è scattato poco dopo le 3 e, in via Malatesta, sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco. Nonostante il lavoro del personale del 115, le auto custodite nella rimessa sono andate completamente distrutte e allo stesso tempo lo stabile è stato dichiarato inagibile. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 5 ore prima di dichiarare il cessato pericolo. Le cause dell'incedio sono ancora in corso di accertamento e, sul posto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.