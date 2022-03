Porsche innescarono incidente, gli autisti accusati di stare gareggiando sulla Consolare

Due cittadini tedeschi, di 55 e 38 anni, sono imputati davanti al Giudice di Pace di aver trasformato le strade di Rimini in un autodromo e gareggiando tra loro al volante di altrettanti fiammanti Porsche di aver innescato una paurosa carambola sulla Consolare per San Marino. L'incidente risale al 16 maggio del 2018 quando le fuoriserie, con targa tedesca e gli adesivi della ‘Mille miglia’, alle 21.45 erano state viste compiere una serie di sorpassi a tutta velocità sulla Statale 16 Adriatica per poi imboccare la strada verso al Repubblica del Titano. All’altezza dell’intersezione con via della Gazzella, regolato dla semaforo, la prima delle Porsche non avrebbe rispettato il semaforo rosso e si è schiantata contro un’auto, una Seat, che da via della Gazzella si immetteva nella Consolare. La fuoriserie tedesca, a sua volta, è stata proiettata nell’altra corsia della superstrada per San Marino, andando a schiantarsi frontalmente contro un suv Honda CRV che procedeva nel suo senso di marcia.