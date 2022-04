Porta Galliana pronta a riaprire, concluso il cantiere che regalerà un nuovo volto al sito monumentale

Il cantiere di Porta Galliana è concluso. Completato il recupero e la valorizzazione di Porta Galliana, al sito monumentale di via Bastioni Settentrionali è tempo di inaugurazione. Per l’occasione venerdì alle 12 (29 aprile) interverranno il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. La realizzazione della passerella in acciaio di attraversamento della vasca d’acqua, in accordo con la Soprintendenza, era stata ridimensionata al fine di armonizzare l'impatto architettonico al contesto naturale e rendere ugualmente accessibile ai disabili il piano in ciottolato alla quota della base della porta Galliana. Si trattava dell’ultimo intervento previsto per il completamento dei lavori che appunto prevedeva la sua conclusione fra la fine di aprile e l’inizio di maggio.