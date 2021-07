La Ferrari rubata a Rimini 26 anni fa rispunta in Giappone durante un tagliando

Una Ferrari rubata nella lontana estate del 1995 sul lungomare di Rimini, a distanza di 26 anni la fuoriserie è stata ritrovata in Giappone. E' la singolare (quasi incredibile) vicenda che unisce Cesena e il paese nipponico, sorpresa e stupore per Pierluigi Righi, conosciuto in città per la sua attività di macchine per cucire. Una telefonata sicuramente inattesa quella della Polizia di Rimini arrivata a casa Righi, il ricordo di quella F355 era ormai sbiadito. A raccontare la strana vicenda a lieto fine è il figlio Vincenzo.

C'è da dire che il proprietario fu risarcito a suo tempo dalla compagnia di assicurazione, divenuta proprietaria del veicolo. "Mio papà è un grande appassionato di Ferrari, ne ha avute 8 nel corso della sua vita. Non sono mancati 2 furti, questa gli venne rubata sul lungomare di Rimini nel luglio del 1995". Fu fatta la denuncia alla Polizia, ma dell'auto si persero le tracce per molti anni, fino a pochi giorni fa quando è arrivata la telefonata che non ti aspetti.

"Siamo stati chiamati dalla Questura di Rimini, ci hanno detto che l'auto è stata ritrovata in Giappone". Davvero difficile ipotizzare il giro fatto dalla fuoriserie nel corso dei 26 lunghi anni, si tratta di auto molto ambite nei paesi arabi e dell'Est, prevedibile che sia passata per 3-4 mani diverse, "la Ferrari ancora oggi vale circa 60mila euro", spiega Vincenzo.

Ciò che è certo è che la macchina è stata portata in una concessionaria giapponese per fare il tagliando, qui l'impiegato inserendo il numero di telaio ha scoperto dal database che si trattava di un'auto rubata, attivando la segnalazione che ha messo in moto anche la polizia italiana. Ora non resta altro che riportare a casa il 'bolide'. Un'operazione e un problema che riguarda ormai la compagnia assicurativa, sicuramente non si tratta di un trasporto economico per l'auto di lusso che dopo varie peripezie potrebbe però tornare in città.