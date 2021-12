Porta la pistola a scuola, la professoressa sviene dalla paura

Un gesto sconsiderato quello messo in atto da uno studente 17enne di un istituto tecnico di Rimini che, nella mattinata di mercoledì, si è presentato a scuola con una pistola giocattolo nello zaino. Il ragazzino verso le 13 ha poi estratto l'arma, non è chiaro se l'abbia puntata contro la docente che stava entrando in classe o se la professoressa l'abbia semplicemente vista nelle mani dell'alunno, e l'insegnante è svenuta dalla paura. Un improvviso malore, dal quale si è ripresa in poco tempo, che ha però scatenato il caos nell'istituto. Lo stesso minorenne, impaurito dalla reazione della docente, ha cercato di giustificarsi parlando di un semplice scherzo ma nel frattempo la preside avvertita di quanto accaduto aveva già chiamato i carabinieri. I militari hanno provveduto ad identificare il minorenne e a controllare la pistola, che aveva comunque il tappo rosso che la faceva riconoscere come un giocattolo, e a chiamare i genitori del 17enne che a loro volta si sono precipitati a scuola facendo una sonora lavata di capo al figlio. Al momento, tuttavia, il giovane non risulta essere stato denunciato in quanto la detenzione dell'arma giocattolo non rappresenta un reato. Dovrà essere la professoressa, ancora scossa per quanto avvenuto, avviare eventuali azioni legali nei confronti dello studente sconsiderato ed eventualmente la preside a prendere provvedimenti disciplinari per la bravata.