Arriva l’estate e dal porto alla Cagnona tornano le luminarie dell’Associazione Isola dei Platani

Arriva l’estate e tornano le luminarie dell’Associazione Isola dei Platani Odv. Quest’anno a grande richiesta saranno installate in nuove zone della Città di Bellaria Igea Marina, sempre dalla ditta Porfiriluce, luminarie con decoro a led e catenarie con lampade vintage a bassissimo consumo, oltre a illuminare le nuove fioriere sospese recentemente installate. Dal porto alla Cagnona commercianti e residenti e turisti saranno sempre più affascinati da bello e festoso percorso illuminato che trovano nel periodo estivo e di vacanza nella Città di Panzini in quanto le aree sono sempre più estese. Le luminarie in precedenza venivano allestite solamente in occasione delle feste, ma ora invece i locali potranno usufruire di un allestimento per la stagione turistica avvantaggiando la passeggiata.