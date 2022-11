Banchine riqualificate, nuova illuminazione, restyling di muri e intonaci: da gennaio i lavori al Porto

Nuovo step per dare avvio alla riqualificazione del porto di Rimini. Durante le scorse ore la giunta guidata dal sindaco Jamil Sadegholvaad ha rivisto e dato il via libera al progetto definitivo ed esecutivo “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca”. Si tratta del progetto che potrà contare sui fondi regionali Feamp e che vedrà la riqualificazione e l’ammodernamento delle banchine. C’è la data di inizio lavori, come compare nei documenti allegati all’albo pretorio: pena revoca del contributo, la comunicazione di apertura lavori è fissata per il 16 gennaio 2023. Il progetto esecutivo, già approvato lo scorso aprile, ha dovuto subire delle modifiche complice l’aggiornamento dei prezzi per il reperimento dei materiali. Per i lavori di riqualificazione si prevede una spesa di 872 mila euro, con 772 mila euro in arrivo da finanziamento regionale e 100 mila euro che resteranno a carico diretto dell’amministrazione.

I dettagli del progetto

Il progetto riguarda un intervento complessivo di riqualificazione e ammodernamento dell’area portuale di Rimini, estesa ad entrambe le banchine (di destra e di sinistra) che interessa le infrastrutture e le attività legate alla pesca, oggetto del bando regionale.

Molo di levante “Capitan Giulietti”. L’intervento prevede l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della banchina con la sostituzione degli apparati illuminanti, la predisposizione degli impianti di alimentazione a servizio degli operatori della pesca, la messa in quota dei pozzetti esistenti, la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, la ripresa degli intonaci e delle tinteggiature del muro di separazione tra la Palata e la spiaggia compresa la rimozione del carter in metallo presente sul primo tratto di muro di circa 40 metri.

Ingresso banchina del “Porto di Pesca”. L’intervento prevede la realizzazione di due manufatti prefabbricati realizzati con struttura in acciaio schermati con pannelli di rivestimento in doghe di legno trattato in autoclave e verniciato. Al loro interno verranno installate 3 celle frigorifere per lo stoccaggio del pescato e 3 ripostigli/depositi. I manufatti ricalcano la tipologia di quella già utilizzata per le strutture delle isole ecologiche realizzate nell’ambito del precedente progetto di riqualificazione dell’Area Portuale – Annualità 2019. I due moduli hanno superficie utile di circa 100 metri quadrati, al termine dei lavori saranno affidati in concessione mediante apposito Bando Pubblico rivolto agli operatori della Pesca. Inoltre è previsto il rifacimento della pavimentazione stradale con fresatura e rifacimento degli asfalti nelle aree di accesso e di manovra di lavoro degli operatori della pesca, compresa l’integrazione e modifica della segnaletica orizzontale e verticale.

Banchina di destra “ormeggio operatori”. L’intervento prevede l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione della banchina con la sostituzione degli apparati illuminanti, la predisposizione degli impianti di alimentazione a servizio degli operatori della pesca, la sostituzione di 30 parabordi di attracco dei pescherecci.

Banchina di sinistra “ormeggio operatori”. L’intervento prevede il ripristino della pavimentazione in selciato del tratto di banchina utilizzato dagli operatori della Pesca per le parti residue del precedente intervento finanziato con il precedente Bando Feamp annualità 2019, la sostituzione di 10 parabordi di attracco dei pescherecci, e il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza durante le operazione di carico e scarico del pescato in adiacenza dell’area cantieristica navale, verrà posizionata una barriera di separazione in corrispondenza dell’accesso per poter interdire il passaggio durante le operazioni di sbarco del pescato.