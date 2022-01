Positivi al Covid e in giro per le strade di Rimini: 22 scoperti e denunciati

Positivi al Covid e in giro per le strade di Rimini. I casi si sommano. Lo comunica la Prefettura di Rimini, a seguito di una serie di controlli effettuati nel periodo dal 3 al 9 gennaio. In questi giorni le persone denunciate perché si sono allontanate dalla propria abitazione, nonostante positive al Covid, risultano in totale 22.

A seguito dei controlli settimanali, le forze dell’ordine hanno stilato un report sull’attività svolta: 2.505 i Green pass controllati e 25 le persone risultate non in regola e per cui sanzionate. Le persone controllate e sanzionate perché erano senza mascherina risultano invece 39.

Le forze dell’ordine hanno poi eseguito verifiche in 341 attività commerciali, tre esercizi sono stati sanzionati e in un caso si è proceduto con la chiusura. Le verifiche effettuate nell’ambito del piano provinciale dei controlli relativi all’effettiva osservanza delle disposizioni governative sul Green pass, che vedono impegnate sull’intero territorio provinciale tutte le Forze di Polizia (comprese le specialità Forestale, Stradale, Ferroviaria), si avvalgono del fondamentale coinvolgimento delle Polizie locali dei vari comuni della provincia.