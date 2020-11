Positivo al Coronavirus dipendente del Comune di Bellaria

In una nota stampa il Comune di Bellaria ha comunicato che un dipendente del Municipio è risultato positivo al Coronavirus facendo scattare i protocolli per il contenimento dell'epidemia. Secondo quanto emerso, la positività è emersa nella giornata di domenica e l'amministrazione, in collaborazione con l'Ausl, si è messa in movimento. Per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, è cominciato lunedì in mattinata uno screening che interesserà il personale nella sua totalità. A scopo cautelativo, nella giornata di lunedì e di martedì, il comune sarà chiuso con servizi comunque garantiti. I dipendenti saranno infatti per gran parte in servizio, in modalità di smart working e con i relativi uffici contattabili a mezzo di deviazione di chiamata.



