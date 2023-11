Post-alluvione: per Pennabilli oltre 9 milioni di euro; il sindaco Giannini ringrazia il generale Figliuolo

Il Sindaco di Pennabilli Mauro Giannini ringrazia il Generale Figliuolo e tutto il suo Staff, "per la professionalità, la competenza, l’efficienza, la concretezza, la vicinanza agli Amministratori, che hanno dimostrato nel gestire l’emergenza post-alluvione che ha gravemente devastato la Romagna". In una nota stampa l'amministrazione annuncia che le somme stanziate a favore del territorio colpito dall'alluvione ammontano a 9,107 milioni di euro sottolineando come "le somme per i lavori di somma urgenza effettuati nel territorio di Pennabilli siano stati predisposti appena tre giorni dopo la rendicontazione". "E' vero - prosegue la nota stampa - che i Comuni, soprattutto quelli montani, non sono pienamente strutturati per affrontare tutte le problematiche relative all’Iter burocratico (progettazione, realizzazione, rendicontazione), ma la colpa non è certamente del generale Figliuolo, che anzi, ha addirittura messo a disposizione dei Comuni che ne facciano richiesta, del personale qualificato (216 figure) per supportare gli Uffici Tecnici. Se questa non è serietà. L’Amministrazione Comunale di Pennabilli, ovviamente dispiaciuta per i danni subiti, è ora piena di entusiasmo per riportare a sorridere il proprio territorio e la propria gente, tanto da essere già partita con la progettazione e a brevissimo consegnerà i lavori".