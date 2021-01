Postazioni di lavoro gratis in coworking: rinnovato l'accordo tra Comune e Fondazione Francolini

Il sindaco Alice Parma: "E' una forma di sostegno significativa per giovani professionisti in questo momento di difficoltà generalizzata"

Rinnovata fino al 2023 la convenzione tra Amministrazione comunale di Santarcangelo e Fondazione Francolini Franceschi per l’assegnazione di 4 postazioni gratuite nello spazio coworking di ZonaMoka srls di via Montevecchi ad altrettanti giovani professionisti. La firma nei giorni scorsi in Municipio, alla presenza della sindaca Alice Parma, degli assessori alle Politiche per il lavoro Emanuele Zangoli e al Patrimonio Filippo Sacchetti, dei rappresentanti della Fondazione e della società ZonaMoka Agenzia Creativa, nonché degli assegnatari delle postazioni.

“Il rinnovo di questo accordo – dichiara la sindaca Alice Parma – consente di portare avanti un’esperienza molto positiva, che diventa ancora più importante alla luce dell’emergenza sanitaria. Poter contare su una postazione di coworking gratuita, infatti, è una forma di sostegno significativa per giovani professionisti in questo momento di difficoltà generalizzata. Allo stesso tempo, il loro contributo alle progettualità sviluppate dal Comune – conclude la sindaca – è una risorsa sui cui l’ente potrà continuare a contare”.

“Nato dalla volontà del Comune di offrire un’opportunità professionale ai più giovani, questo progetto si è concretizzato grazie alla relazione tra Fondazione e ZonaMoka” dichiara il presidente della Fondazione Francolini Franceschi, Maurizio Bartolucci. “In coerenza con le finalità solidali che caratterizzano da sempre l’operato della Fondazione, lo spazio coworking risponde a un’esigenza sociale con un progetto orientato alla comunità, che potrà beneficiare dell’attività svolta dai professionisti in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il rinnovo dà continuità al progetto – conclude Bartolucci – dimostrandone il valore soprattutto dopo l’avvento della pandemia”.

“ZonaMoka è felice di poter partecipare ancora a questa iniziativa – spiegano dall’agenzia – che garantisce opportunità e network tra professionisti con profili eterogenei, mettendo a disposizione uno spazio dignitoso in cui svolgere il proprio lavoro. Sin dalla sua nascita l’agenzia ha scelto di sposare i principi della responsabilità sociale verso il territorio di appartenenza, configurando il coworking non con l’obiettivo della remunerazione – conclude ZonaMoka – bensì giudicando prioritaria la possibilità di creare un network di professionisti da una parte e l’opportunità di crescita per giovani all’inizio del loro percorso dall'altra".

Approvato dalla Giunta comunale nelle scorse settimane, l’accordo di durata triennale prevede un contributo annuo del Comune alla Fondazione pari a 8.000 euro per la gratuità degli spazi di via Montevecchi, mentre la gestione degli stessi resta in capo alla società ZonaMoka. Nata alla fine del 2016, ZonaMoka è un’agenzia di comunicazione che ha creato e gestisce anche un coworking. L’agenzia ha sede a Santarcangelo di Romagna in Via Montevecchi 11 in due degli uffici affittati dalla Fondazione Francolini Franceschi e può ospitare, oltre ai 4 soci, anche 10 professionisti. Agli ospiti (coworker) viene fornita una postazione in open space abbinata a una serie di servizi di supporto: scrivania, connessione wi-fi, stampa, pulizia, riscaldamento, sala riunioni e sala corsi. Fin dalla sua costituzione, ZonaMoka ha fornito 4 postazioni alla Fondazione Francolini Franceschi nell’ambito del progetto intrapreso dalla Fondazione di concerto con il Comune con lo scopo di dare la possibilità a 4 giovani professionisti del territorio di accedere tramite bando specifico – rinnovato per la terza volta lo scorso 19 gennaio – ad altrettante postazioni (comprese nelle 10) a costo zero, a fronte di un rimborso spese corrisposto mensilmente all’agenzia.