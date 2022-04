Posticipata di un'ora la partita, il Rimini può giocare in casa contro il Seravezza: risolto il nodo alpini

Spostate di un'ora tutte le partite per via dell'Adunata degli alpini che era proprio in concomitanza con la gara del Rimini, missione compiuta: i biancorossi giocheranno in casa. Comunica il club biancorosso: "Ora è ufficiale: domenica 8 maggio il Rimini giocherà al Romeo Neri alle 17. I biancorossi potranno quindi disputare la partita contro il Seravezza, decisiva in chiave promozione, nello stadio di casa, nonostante la concomitanza dell'adunata degli Alpini".

"Una proposta - quella di posticipare un'ora la gara - caldeggiata dalla dirigenza della Rimini Calcio, dal Presidente Alfredo Rota al direttore Franco Peroni, e accolta dalla Lega di serie D. Per il raggiungimento di questo obiettivo, che comporta lo slittamento di tutte le partite del girone, ringrazio il prefetto Giuseppe Forlenza, che si è mostrato molto sensibile verso una richiesta che arrivava dalla Città e che insieme al Comune si è attivato per trovare la soluzione migliore. Un ottimo lavoro di squadra e adesso Forza Rimini".