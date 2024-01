Non si fermano al posto di blocco e tentano la fuga, dal finestrino dell'auto il lancio della droga

Hanno tentato una fuga rocambolesca in auto per smarcarsi da un controllo della Polizia di Stato, poiché avrebbero custodito nell’abitacolo sostanza stupefacente: al termine degli accertamenti gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino italiano con l’accusa di reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Mentre una seconda persona, che si trovava sull’auto, è stata deferita in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì (30 gennaio). In zona Marina Centro, nel corso di un normale servizio di pattugliamento, una volante della Questura ha notato sopraggiungere un veicolo con a bordo due ragazzi: ma al momento dello stop per il controllo, i due si sono dati alla fuga, per poi essere bloccati poco dopo. E’ in quei frangenti che gli agenti hanno notato che il passeggero abbassa il finestrino e abbandona un oggetto per strada: gli accertamenti hanno appurato che si trattava di un barattolo contenente 5,3 grammi di hashish.

Visto l’accaduto, i poliziotti hanno deciso di effettuare le perquisizioni negli appartamenti dei due giovani. E in una delle due abitazioni sono stati trovati altri 200 grammi di sostanza stupefacente, oltre a materiale vario per la produzione e il confezionamento della stessa, due serre, denaro contante e un cellulare presumibilmente legati all’attività illecita.

I poliziotti hanno tratto in arresto il ragazzo nella cui abitazione è stata trovata la droga, mentre l’altro giovane è stato deferito in stato di libertà. A seguito del Giudizio direttissimo, è stato convalidato l’arresto e applicato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.