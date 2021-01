Potature degli alberi, via ai lavori: un intervento da 30mila euro

A Coriano prosegue, a partire da giovedì, la potatura di tutti i platani presenti in via Garibaldi, via Marzabotto a Ospedaletto e via Europa a Mulazzano. L'investimento per questo intervento è di 30mila euro e comprende la potatura di tutti i platani e altri piccoli interventi. Durante lo svolgimento del lavoro i tratti di strada interessati saranno sottoposti a divieto di sosta. Il Comune invita di prestare alla massima attenzione alla cartellonistica al fine di evitare inconvenienti e ritardi dei lavori stessi.