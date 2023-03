Un pranzo a favore della ricerca scientifica, raccolti 3.000 euro per sostegnere l'Istituto Oncologico

La scorsa domenica il Centro Sociale di San Giovanni in Marignano ha accolto 250 persone in un'iniziativa benefica organizzata da Elisa Ballarini a favore dell'Istituto Oncologico Romagnolo che ha ricevuto il patrocinio del Comune. Sempre presente ogni anno anche l'Orchestra Roberto Polisano che ha coinvolto il pubblico animando un intero pomeriggio. Presenti per l'occasione il direttore dell' Istituto oncologico Romagnolo, Rita Leardini Consigliera Ior Riccione, Mario Nicolini e Enzo Pasquini.

Il sindaco Daniele Morelli e la vicesindaca Michela Bertuccioli hanno portato i saluti e i ringraziamenti da parte dell'amministrazione comunale all'Istituto Oncologico Romagnolo, agli organizzatori, ai medici sempre in prima linea, ai volontari del Centro Sociale e alle tantissime persone presenti che hanno dimostrato vicinanza e sensibilità per un tema che tocca la vita di tutti. Grazie all'iniziativa e alla risposta della cittadinanza sono stati raccolti 3.000 euro a favore della ricerca scientifica, che dona nuove speranze di cura ai pazienti oncologici.