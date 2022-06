Prati per 2 milioni di metri quadrati da tagliare, i giardinieri di Anthea al lavoro per migliorare la città

Entra nel vivo il terzo dei quattro interventi annuali di taglio erba che Anthea programma, in accordo col Comune di Rimini, sul verde pubblico. Uno schema generale che poi viene adeguato sulla base delle necessità e dell’evolversi delle condizioni meteorologiche e che in queste settimane vede i giardinieri di Anthea impegnati nelle attività di sfalcio dell’erba nei parchi, nei giardini e nelle rotatorie. La conclusione di questo terzo intervento è prevista per la prima decade di luglio. Le superfici a prato sono di oltre 2 milioni di metri quadrati. Interventi mirati, in particolare, vengono svolti anche sui prati irrigui delle zone di pregio o rappresentanza, delle aree cimiteriali, delle aree scolastiche e di verde sportivo.

Anche le fioriture stagionali estive sono state già completate e la cura di aiuole e fioriere durerà per tutta l’estate fino ai primi giorni di autunno. I giardinieri di Anthea in questi giorni si stanno occupando dei diserbi stradali urbani, delle spollonature e spalcature di rami che crescono alla base e lungo i tronchi degli alberi presenti nei viali cittadini, dell’irrigazione degli alberi messi a dimora recentemente con l’utilizzo di autobotte o con altri sistemi manuali o automatici, la potatura delle siepi per le quali è previsto un programma di contenimento o di mantenimento di una determinata forma.

Parallelamente, è aperto quotidianamente il canale di rapporto con i cittadini per ricevere segnalazioni e programmare eventuali interventi necessari. A ciò s’aggiunge il monitoraggio degli operatori di Anthea, che riguarda non solo la manutenzione, ma anche altri aspetti inerenti il verde pubblico come i controlli di sicurezza, l’analisi di eventuale degrado e le necessità manutentive.