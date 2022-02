Precipita dal soppalco della discoteca, minorenne finisce al "Bufalini"

Momenti di paura per un 17enne che, nella notte tra sabato e domenica, è precipitato nel vuoto dal soppalco di una discoteca. Il minorenne, secondo quanto ricostruito, stava trascorrendo la nottata al Jolly di Novafeltria quando per causa ancora in corso di accertamento dalla parte superiore del locale è caduto andando a rovinare sul pavimento dopo una caduta di circa 2 metri. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuto il 118 e una pattuglia dei carabinieri. Il ferito, che è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena per gli accertamenti medici del caso e non è mai stato in pericolo di vita. Oltre a un trauma cranico, il 17enne ha riportato anche una lesione al braccio. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Novafeltria per ricostruire con esattezza la dinamica.