Anziano precipita in una grotta rifugio della II guerra mondiale, portato in salvo dai vigili del fuoco

Pomeriggio di paura per un anziano che, precipitato in una grotta sotto a un casale diroccato, è stato salvato dai vigili del fuoco che lo hanno riportato in superficie. L'incidente si è verificato intorno alle 14 a Montefiore, in via Serra di sotto, e da una prima ricostruzione pare che l'uomo sia entrato nell'edificio abbandonato dove sotto al pavimento del piano terra era stato ricavato un ipogeo utilizzato come rifugio durante la II guerra mondiale. Pare che la botola che ricopriva l'entrata fosse aperta e l'81enne, non accorgendosi del buco, è caduto nell'anfratto. E' scattato l'allarme e sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale che si sono calati nella grotta. Nella caduto l'anziano ha riportato la frattura di un arto ed è stato immobilizzato sulla barella e riportato in superficie dove è stato affidato al personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanza ed elimedica. Stabilizzato, il ferito è stato trasportato in ospedale con l'elicottero e non sarebbe in pericolo di vita.