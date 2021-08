Precipita in un pozzo di una decina di metri: attimi di terrore per una ragazzina

Per fortuna, tutto si è risolto senza gravi ferite. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato una ragazzina a finire dentro un pozzo profondo una decina di metri (di cui gli ultimi 3 pieni d'acqua) all'interno del cortile di un'abitazione di Montescudo. Quel che è certo è che intorno all'una della notte tra sabato e domenica è arrivata la chiamata al 118 e ai Vigili del Fuoco per soccorrere la 16enne. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a portarla in salvo e ad affidarla ai sanitari del 118. Per fortuna, tutto si è risolto senza gravi ferite. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso. (FOTO DI REPERTORIO)