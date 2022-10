Precipita nel pozzo della raccolta di acque piovane, anziano deceduto sul colpo

Tragedia all'ora di pranzo in via del Cigno a Rimini dove, intorno alle 13, è stato ritrovato il cadavere del 72enne padrone dell'abitazione al civico 24. L'anziano, secondo quanto emerso, sarebbe precipitato nel pozzo di raccolta dell'acqua piovana. A dare l'allarme è stata la badante che, non vedendolo rientrare in casa, è uscita in giardino vedendo le ciabatte sul ciglio buca. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con gli esperti del nucleo Speleo Alpino Fluviale che si sono calati nella cavità profonda circa 7 metri per recuperare il corpo. Per la vittima non c'era più nulla da fare e, il medico, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via del Cigno è intervenuto anche il personale della Questura e, al momento, si sta lavorando per capire se si sia trattato di una disgrazia o di un gesto volontario anche se gli inquirenti propendono più per la seconda ipotesi in quanto già in passato l'anziano ceh soffriva di demenza senile aveva espresso la volontà di farla finita. Il pubblico ministero di turno, comunque, ha disposto l'autopsia sul cadavere.