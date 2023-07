Precipita dalle scale con la sedia a rotelle e muore. Dramma nella struttura socio sanitaria

Tragedia nella residenza socio sanitaria Quisisana di viale Manzoni a Rimini dove, nel pomeriggio di martedì (25 luglio), un’anziana ospite è deceduta in seguito a un drammatico incidente. A perdere la vita la riminese 76enne Maria Rosaria Onorati che, completamente non autosufficiente e costretta sulla sedia a rotelle, i cui familiari

l’avevano affidata alla struttura protetta lo scorso 19 luglio per alcune settimana.

La donna, affetta da una grave forma di demenza senile, era stata sistemata in una stanza al secondo piano e nel pomeriggio dello scorso martedì gli operatori l’avevano fatta alzare dal letto e poi accomodata sulla sedia a rotelle in attesa di trasportarla in un’area comune insieme agli altri ospiti. Lasciata momentaneamente sola, all’improvviso intorno alle 15 al secondo piano è risuonato un forte rumore e gli addetti si sono precipitati nel corridoio in tempo

per vedere la 76enne rovinata lungo le scale da dove è precipitata.

Soccorsa dal personale della struttura, che ha dato l’allarme al 118, sono intervenuti anche i sanitari ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare e il medico ha solo potuto dichiararne il decesso. Presso la residenza socio sanitaria Quisisana è intervenuto il personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini per i rilievi di rito e, della morte, è stato informato il pubblico ministero di turno Luca Bertuzzi.

Al momento non ci sarebbero indagati ma è stata aperta un’indagine per cercare di capire come abbia fatto la 76enne ad arrivare dalla sua stanza alla rampa delle scale. Dalla struttura si dicono shoccati per quanto accaduto e sono pronti a fornire tutti gli elementi utili alla magistratura per ricostruire la tragedia.