Precipita dal terrazzo e muore dopo un volo di 20 metri, giallo sulla fine di un transessuale

Omicidio, suicidio o disgrazia accidentale. Non escludono nessuna ipotesi i carabinieri del Nucleo investigativo che indagano sulla misteriosa morte di un transessuale brasiliano 36enne precipitato dal quinto piano di una palazzina nella zona mare di Rimini. Il dramma si è consumato poco prima delle 15 in via Cariddi, al civico 2 di una strada ben nota per la prostituzione negli appartamenti, quando alcuni residenti hanno visto la vittima volare sul selciato dello stabile. E' partito l'allarme che ha fatto accorrere sul posto il 118 e i militari dell'Arma coi sanitari che, però, non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del trans. In via Cariddi sono intervenuti anche il medico legale, per i primi accertamenti sul cadavere, e il magistrato di turno. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate nel mondo della prostituzione con la vittima che, secondo quanto emerso, viveva nell'appartamento da circa una settimana dove pare ricevesse anche i clienti. Il corpo è stato ritrovato completamente nudo a parte una canotta. Alcuni testimoni hanno raccontato che, poco prima dello schianto, dall'appartamento sarebbero arrivati dei rumori di una litigata, poi quello di un vetro infranto e subito dopo il tonfo del corpo a terra. Sempre secondo il loro racconto, inoltre, un uomo si sarebbe allontanato in tutta fretta dalla palazzina dopo il volo del 36enne.

I rilievi nell'abitazione, che appariva ordinata e senza segni di lotta, avrebbero però permesso di repertare della droga ma sulla natura di quanto scoperto sono in corso gli accertamenti di rito. Su una porta finestra, inoltre, sarebbe stato trovato un vetro rotto e del sangue. Tracce ematiche anche sulla facciata del palazzo che testimonierebbero come la vittima fosse già ferita prima dell'impatto al suolo. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un locale nei pressi dell'entrata del condominio per cercare di individuare se, dopo il decesso del transessuale, qualcuno di sospetto sia uscito dallo stabile.Allo stesso tempo, alcuni testimoni sono stati ascoltati in caserma e le loro dichiarazioni sono al vaglio degli inquirenti. Ulteriori chiarimenti sul decesso potranno arrivare dall'autopsia, disposta dal pubblico ministero, che potrebbe fare chiarezza anche sullo stato del 36enne prima della caduta e capire se fosse sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.