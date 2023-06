Precipitano dall'edificio abbandonato, un ragazzino ricoverato in Rianimazione in gravi condizioni

Una bravata per la quale due minorenni riminesi, un 17enne e un 16enne, rischiano gravi conseguenze con il primo ricoverato in serie condizioni nel reparto di Rianimazione del "Bufalini" di Cesena e il secondo, con lesioni di media gravità, nel reparto di Medicina del nosocomio cesenate. Da una prima ricostruzione i ragazzini, insieme ad almeno un terzo amico, nella notte tra mercoledì e giovedì sono entrati in un edificio abbandonato di Marina Centro e per cause ancora in corso di accertamento sono precipitati nel vuoto. La compagnia di minorenni, intorno all'1, era in via Trieste all'angolo con viale Vespucci nel cortile di una proprietà privata dove si trova un negozio sfitto all'esterno del quale protetta da una cancellata vi è una scala a chiocciola che porta sul tetto dello stabile.

I ragazzini avrebbero quindi deciso di scavalcare la recinzione e salire le scale ma, all'improvviso, il 17enne e il 16enne sono caduti nel vuoto. A dare l'allarme è stato l'amico che ha fatto accorrere sul posto le ambulanze del 118, l'auto medicalizzata e una pattuglia della polizia di Stato. I sanitari si sono occupati dei due feriti che, una volta stabilizzati, sono stati portati a sirene spiegate a Cesena. Il più grave, oltre a una serie di fratture, avrebbe anche un importante trauma cranico con i medici che si sono riservati la prognosi. In viale Trieste è intervenuta anche la polizia Scientifica che ha provveduto a bandellare l'area e ad effettuare i rilievi di rito. In queste ore il minorenne rimasto incolume è ascoltato dagli inquirenti della Polizia di Stato per cercare di ricostruire la dinamica e accertare i motivi che hanno portato i ragazzini ad entrare nell'area abbandonata.