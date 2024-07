Predone della spiaggia in manette, aveva già un divieto di dimora a Rimini

Il divieto di dimora a Rimini non ha impedito a un predone della spiaggia di tornare in città per prendere di mira le borse lasciate incustodite sotto agli ombrelloni ma, questa volta, il furto gli è costato le manette. Ad essere arrestato, nella tarda mattinata di martedì, un cittadino romeno. L'allarme è partito da uno stabilimento balneare del lungomare Di Vittorio quando, il bagnino, ha notato il malvivente impossessarsi di un borsone e ha chiesto l'intervento delle Volanti della Questura. Gli agenti sono accorsi sul posto e, su segnalazione dei bagnini, hanno individuato il ladro che ha tentato la fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento dai concessionari dello stabilimento balneare. Ammanettato e portato in Questura, è emerso che lo straniero era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine oltre che destinatario di un divieto di dimora. Processato per direttissima mercoledì mattina, vista l'inottemperanza agli obblighi la misura cautelare nei suoi confronti è stata aggravata con il carcere.