Il prefetto di Rimini ospite a Santarcangelo, visita speciale all’Antica stamperia Marchi

La sindaca Alice Parma ha accolto in municipio il Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano per una visita istituzionale alla città. Dopo i saluti e una breve introduzione alle peculiarità di Santarcangelo, la sindaca Parma e l’assessore alle Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti, hanno condotto il Prefetto Padovano in visita all’Antica stamperia Marchi, prima Bottega Storica di Santarcangelo e alle grotte monumentali.

Nel corso dell’incontro sindaca e assessore hanno illustrato al Prefetto che sebbene Santarcangelo sia una piccola città per dimensioni e abitanti, è comunque una realtà molto vivace e attiva in termini di eventi culturali e commerciali e vanta una consolidata rete socio-economica di imprese, cooperative e associazioni. Per questo la città richiede, hanno sottolineato sindaca e assessore, un’adeguata presenza da parte delle forze dell’ordine.