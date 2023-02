La prefettura e 11 comuni bussano alla porta del ministero, "caccia" ai fondi per le telecamere

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Rosa Maria Padovano, nel corso delle riunioni del 9 e 15 febbraio scorso, ha approvato i progetti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza presentati dal sindaco di Rimini e dai sindaci dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Montescudo-Montecolombo, Coriano, Misano Adriatico, Sant’Agata Feltria, Sassofeltrio, Talamello, Verucchio, San Clemente e Montecopiolo, per i quali sono stati richiesti i finanziamenti stanziati con apposito Fondo speciale dello Stato.

I sistemi, sottoposti alle valutazioni tecniche ed operative delle forze dell’ordine e della zona delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato, consentiranno ai singoli Comuni, già sottoscrittori del “Patto per la sicurezza Urbana”, di migliorare i livelli di sicurezza del territorio.

Il prefetto, nell’esprimere apprezzamento nei confronti dei Comuni che hanno voluto aderire all’iniziativa, ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo della videosorveglianza ai fini della prevenzione e del controllo del territorio, auspicando che i progetti possano essere valutati positivamente dal Ministero dell’Interno, che stabilirà la loro finanziabilità sulla base di parametri stabiliti a livello nazionale.