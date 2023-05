In Prefettura l'ultimo summit con la security, pronta la logistica per la doppia data di Vasco Rossi

E' tutto pronto a Rimini per la doppia data-evento di Vasco Rossi. A pochi giorni dai concerti del Blasco, che si terranno nelle giornate dell’1 e del 2 giugno, la prefetta Rosa Maria Padovano ha convocato al tavolo tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Presenti all’incontro in Prefettura il sindaco di Rimini, l’assessore alla Sicurezza, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine (compresa la Polizia Stradale), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, il Servizio Emergenza 118, la Croce Rossa Italiana e gli organizzatori.

Sul versante della sicurezza, per la giornata dell’1 giugno - data in cui il rocker canterà esclusivamente per gli associati ai fan club per un numero complessivo di spettatori che è circa la metà di quelli della data zero del tour – sono più di 60 le unità delle Forze dell’Ordine territoriali che saranno impiegate, alle quali si aggiungono più di cinquanta unità dei Reparti di rinforzo inquadrati. Per la giornata clou del 2 giugno sono, invece, circa 120 le unità delle Forze dell’Ordine territoriali e ben 80 quelle dei rinforzi inviate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

A esse vanno aggiunti tutti i funzionari che dirigeranno il dispositivo, articolato su tre turni per ciascuna giornata e il consistente apporto della Polizia Locale che avrà una media di circa cento unità per giornata. Altri 11 militari della Guardia di Finanza effettueranno, inoltre, specifici servizi finalizzati al contrasto alla contraffazione, al bagarinaggio, alla tutela del made in Italy e del diritto d’autore, ai quali potrebbe affiancarsi, all’occorrenza, altro personale a disposizione e a supporto.

Imponente il dispositivo sanitario curato dalla Croce Rossa Italiana e coordinato dal Servizio di Emergenza 118, che nella giornata di maggiore criticità (per l’1 giugno l’impiego di uomini e di mezzi è di poco inferiore) prevede: due posti medici avanzati; tre medici con esperienza in area critica; nove infermieri con esperienza in area critica; cinque ambulanze di tipo “A” per soccorso (prevedono autista-soccorritore e altro soccorritore); un “quad” per consentire il raggiungimento sul luogo dell’intervento di un medico o di un infermiere; quindici squadre appiedate.

Il tutto sarà affidato a un Direttore operazioni evento, a un Coordinatore dei soccorsi sanitari, a un Referente della logistica e a un Coordinatore della centrale operativa.

Anche sul versante della viabilità e della logistica, saranno consistenti i presidi della Polizia Stradale e della Polizia Municipale nei punti nevralgici, mentre il Comune di Rimini ha previsto sei aree di parcheggio, quattro delle quali nel raggio di un chilometro di distanza dall’evento.

Per il deflusso degli spettatori saranno ben 26 i cancelli che si apriranno per consentire una buona ripartizione del pubblico intervenuto. Al termine dell’incontro la prefetta ha ringraziato tutti gli intervenuti, a partire dal sindaco, per l’impegno profuso affinché l’atteso evento possa essere veramente un momento di sano divertimento.