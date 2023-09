Prelevavano abusivamente acqua dal Marecchia, per 3 agricoltori maxi multe fino a 50mila euro

Una maxi multa fino a 50mila euro a testa quella che rischiano 3 agricoltori della Valmarecchia sorpresi, nel corso dell'estate, dai carabinieri Forestali mentre prelevavano abusivamente acqua dal fiume Marecchia. I controlli dei militari dell'Arma, disposti dall'Arpe, sono stati 22 e in tre occasioni sono state trovate delle idrovore che andavano a pescare nel greto per innaffiare i campi. I terreni interessati dall'irrigazione clandestina si trovavano nei comuni di Pennabilli e Santarcangelo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che gli impianti, anche di grosse dimensioni, erano stati allestiti nonostante i divieti imposti per contrastare la siccità e preservare gli ecosistemi acquatici.