Premiata la qualità delle acque, a Riccione sventola la Bandiera Blu 2023

È stata issata ufficialmente giovedì pomeriggio la Bandiera Blu 2023 davanti alla storica residenza municipale della Città di Riccione, alla presenza del Commissario prefettizio Rita Stentella, delle autorità militari e dei rappresentanti delle associazioni della città.

Il prestigioso riconoscimento della Fee (Foundation for Environmental Education) premia la qualità delle acque del mare, ma tiene anche conto di numerosi requisiti, tra cui la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti e i servizi in spiaggia, e della predisposizione di un piano di salvamento: un grande motivo di orgoglio per Riccione, che anche quest’anno conferma - per il secondo consecutivo - l’eccellenza della sua costa.