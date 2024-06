Premiati i partecipanti alle quattro linee del Piedibus di Santarcangelo

Si è svolta sabato mattina nella sala Baldini della biblioteca la premiazione di bambini e bambine che hanno partecipato al Piedibus nell’anno scolastico 2023/2024: la vice sindaca con delega all’Ambiente e alla Mobilità, Pamela Fussi, e l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi, Angela Garattoni, hanno consegnato agli alunni un attestato e un buono per l’acquisto di un gelato.



In totale sono 73 i bambini e le bambine che tutte le mattine hanno raggiunto la scuola primaria Pascucci con una delle quattro linee del Piedibus – via Pascoli (19), Pieve (15), stazione/piscina (20) e centro storico (19) – accompagnati da genitori o nonni, in aumento rispetto ai circa 60 del 2022/23. Lanciata nel 2012, l’iniziativa di mobilità sostenibile promossa e sostenuta dall’Amministrazione comunale è arrivata al dodicesimo anno di attività.



Vice sindaca e assessora hanno ringraziato bambini e accompagnatori per il loro impegno, salutato gli alunni delle classi quinte auspicando che i partecipanti al Piedibus possano continuare a raggiungere a piedi anche le scuole medie e ricordato che il Piedibus promuove, oltre alla mobilità sostenibile e al rispetto dell’ambiente, anche la socialità e l’adozione di uno stile di vita salutare.