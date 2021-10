Premiato il progetto Riccione Estate Sicura per la campagna informativa anti-covid

Il progetto Riccione Estate Sicura è stato selezionato dall'Osservatorio permanente del Design ed entra a far parte dall'Adi Design Index 2021. Come spiega l'amministrazione, "la città si è distinta promuovendo, durante il periodo estivo di rilancio turistico, dopo il primo inverno 'sospeso' causa pandemia, una campagna con un innovativo e articolato progetto grafico di comunicazione e informazione: Riccione Estate Sicura". Il progetto volto a informare e sensibilizzare cittadini e turisti sulle misure di prevenzione per il contenimento dell'emergenza Covid-19 ha "rimodellato e reinterpretato con una creatività originale ed incisiva" le informazioni del ministero della Salute con un'immagine coordinata e una serie di applicazioni grafiche diffuse sul territorio urbano, dalle spiagge ai quartieri, dal centro ai luoghi di accesso alla città. Il progetto Riccione Estate Sicura sarà visibile all'interno del percorso espositivo dedicato ai selezionati Adi Design Index nel nuovo Adi Design Museum di Milano. Più nel dettaglio, Riccione Estate Sicura, riconfermata anche per l'anno 2021, ha usato le icone e i simboli della storia e dell'immaginario balneare come "una tavolozza di colori vivaci e vitali, con segni e messaggi immediati e diretti nella semplicità di una linea chiara e tagliente". A ogni singolo slogan è stata affiancata la normativa di riferimento, optando per la scelta di un carattere a tutta pagina, come nei più celebri manifesti balneari: "Scopri nuovi luoghi intorno a te- Evita assembramenti se ci sono troppe persone"; "Lascia che siano gli occhi a sorridere-Indossa la mascherina se non è possibile mantenere la distanza di un metro"; "Tra noi la distanza è solo fisica-Mantieni la distanza di almeno un metro da chi non vive con te e a due metri se pratichi sport". Anche in lingua inglese. Dunque "un'operazione di visual storytelling con un tono di voce leggero capace di sottolineare il valore di un messaggio di responsabilità e di una vacanza vissuta con serenità e divertimento". Merito della giovane grafica Laura D'Amico.