Il premier Mario Draghi accolto al Meeting da un caloroso applauso. L'appello: "Andate tutti a votare"

Lunghissimo applauso per il premier Mario Draghi al meeting di Rimini. Il presidente del Consiglio, prima di iniziare il suo discorso, ha ringraziato il pubblico “per il caloroso applauso”. “Grazie, grazie, grazie”, ha detto visibilmente commosso. “Grazie per la vostra accoglienza - ha proseguito -, questo vostro entusiasmo mi colpisce molto nel profondo, parlerò soprattutto ai giovani. Voi vivete la politica come ideali da condividere, e soprattutto una vita coerente con questi ideali. Riflettete, combattete, sperate, costruite: questo vostro entusiasmo e accoglienza mi colpiscono molto”.

Il prossimo esecutivo dovrà “preservare lo spirito repubblicano che ha animato il nostro governo all’inizio”, e qualunque esso sia “riuscirà a superare queste difficoltà che sembrano insormontabili, l’Italia ce la farà anche questa volta”, ha dichiarato. “Invito tutti ad andare a votare”, ha aggiunto.

In questi 18 mesi di governo “gli italiani hanno reagito con coraggio e concretezza e hanno riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato che l’Italia è un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette davanti”, ha proseguito Draghi. Bisogna “dire la verità con risposte chiare e concrete, le sfide sono molte e non di facile soluzione”, ha sottolineato.

Il premier si è soffermato sui costi del gas, un tema di grande attualità, che “hanno raggiunto livelli insostenibili. Noi abbiamo spinto molto in Europa per un tetto massimo al prezzo del gas. Al prossimo Consiglio europeo sarà presentata una proposta dalla Commissione”. “La congiuntura economica è segnata da profonda incertezza” e le “condizioni di accesso al credito cominciano a peggiorare, questo avrà sicuramente effetti sugli investimenti”, ha aggiunto a Rimini. (fonte: agenzia/DIRE)