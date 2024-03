Premio “5 Stelle d’oro della cucina” per Cosimo Milanese

Nel corso di una cerimonia davvero sfarzosa, il Masterchef Cosimo Milanese del ristorante “Losteria del Pesce” di Riccione ha ritirato, martedì scorso a Lecce, il Premio “5 Stelle d’oro della cucina” assegnatogli dall’Associazione Italiana Cuochi.

Un riconoscimento di grande prestigio che Milanese si era già aggiudicato nel 2022 a Firenze grazie alla sua celebre ostrica in tempura gluten-free. Quest’anno, invece, nell’elegante cornice del Best Western Plus di Lecce, lo chef riccionese ha conquistato l’ambito riconoscimento con un Tataki di ricciola affumicata, erbe di campo, tartufo (bianchetto) con crumble di pistacchio e frutti rossi.

Cosimo Milanese - che lo scorso mese di dicembre trascino’ l’Emilia Romagna al successo ai Campionati Italiani AIC di Firenze - ha tradito un pizzico di emozione “perché - ha spiegato - tornare, dopo tanti anni, nella mia Lecce per ritirare un premio cosi prestigioso é davvero bellissimo”.