Premio Gran Giallo città di Cattolica, si svelano i vincitori. A Samuele Bersani il premio Andrea G. Pinketts

È arrivato il momento delle premiazioni dell’edizione 2023 del MystFest. La serata di sabato 1° luglio (ore 21, piazza 1° Maggio) è quella in cui si svela il vincitore del Premio Gran Giallo città di Cattolica, un riconoscimento che quest’anno è ancora più speciale perché si tratta del cinquantesimo Premio che sarà consegnato dalla giuria a uno degli autori dei 209 racconti in gara.

A incoronare chi ha conquistato il primo gradino del podio saranno Carlo Lucarelli, Barbara Baraldi e Franco Forte, sul palcoscenico insieme a Vittorio Giardino, autore dell’immagine del MystFest 2023, e Loriano Macchiavelli, uno degli scrittori italiani più conosciuti e letti anche all’estero. Il racconto vincitore verrà pubblicato nella collana I Gialli Mondadori. Ma la serata di sabato è da non perdere anche per un altro riconoscimento prestigioso: è il Premio Andrea G. Pinketts, istituito nel 2019 in onore del pluripremiato scrittore, giornalista investigativo e membro storico della giuria del concorso: Andrea Giovanni Rodolfo Pinchetti (12 agosto 1960 – 20 dicembre 2018). Andrea G. Pinketts, come scelse di farsi chiamare, era un artista della scrittura, una penna anarchica e acrobata, interprete di una lingua straordinaria, tra equilibrismi, passaggi funambolici tra le parole, accostamenti imprevedibili.

Ed è proprio a questi tratti che si ispira il premio a lui intitolato, che negli anni è stato consegnato a Joe R. Lansdale (2019), Morgan (2020), La Scugnizzeria (2021), Cecilia Scerbanenco (2022) e che per l’edizione 2023 si è deciso di assegnare a Samuele Bersani, un cantautore che ha fatto della ricerca nella scrittura la sua cifra stilistica, con una sensibilità e uno sguardo che trasformano i suoi testi in vere e proprie sceneggiature dove i dettagli, la scelta delle parole, le immagini evocate sono dense di suggestioni, tra il surreale e la poesia. Dialogherà con lui Linus, direttore editoriale di Radio Deejay, Radio Capital e m2o.

Samuele Bersani è cresciuto a Cattolica ed è tra i più importanti cantautori italiani. È arrivato sulla scena musicale a soli 21 anni, firmando uno dei capolavori di scrittura della discografia italiana, Il mostro, e da allora la sua carriera ha raccolto infiniti riconoscimenti da parte del pubblico e della critica – tra cui 5 Targhe Tenco, 2 Premi della Critica Mia Martini con Replay e Un pallone, il Premio Amnesty Italia con Occhiali rotti, il Premio Lunezia con Giudizi universali - e collaborazioni che vanno da Lucio Dalla a Fiorella Mannoia, da Mina a Ornella Vanoni a Stefano Bollani. Il suo ultimo disco è Cinema Samuele (2020). Bersani è sempre stato un appassionato del MystFest e da giovanissimo ha collaborato in alcune edizioni del festival.

ll Premio Andrea G. Pinketts è offerto da Sgr Per La Cultura: la somma sarà completamente devoluta alla raccolta fondi per sostenere le comunità dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione.

Nel corso della serata saranno assegnati anche il Premio Alberto Tedeschi, istituito nel 1980 in omaggio al primo direttore de Il Giallo Mondadori e celebre traduttore Alberto Tedeschi (1908 – 16 maggio 1979), e il Premio Alan D. Altieri, nato nel 2018 per volontà della casa editrice Mondadori a seguito della scomparsa del famoso scrittore, traduttore e sceneggiatore Sergio Altieri (25 giugno 1952 – 16 giugno 2017).

In chiusura, alle 23.30, la rassegna Visioni notturne presenta al Salone Snaporaz l’anteprima nazionale in versione 4k del capolavoro di Dario Argento Profondo rosso.

Il programma della giornata prevede anche il secondo appuntamento di Caffè in giallo, gli incontri nelle dimore storiche della città a cura della biblioteca di Cattolica in collaborazione con Salotto Floreale – Giardini Segreti di Elisabetta Bartolucci e Giulia Garbi di Geb Openspace. Alle ore 10 (ingresso libero con prenotazione Whatsapp ai numeri 3290696012 – 3332044914) lo splendido giardino sul mare di Villa Marconi (via Verdi, 1), ospiterà Diego Lama, che presenta La collera di Napoli (Mondadori, nuova edizione), Elena Salem con Storia segreta di Angelica Li (ed. Delos Digital), Dario Tonani con Il trentunesimo giorno (ed. Mondadori). Nel corso della presentazione è previsto inoltre un omaggio a Stefano Di Marino in ricordo del grande scrittore pulp italiano. Modera Franco Forte. Dalle ore 18 alle 24 in piazza 1° Maggio Poste italiane e Comune di Cattolica celebrano i 50 anni del Premio Gran Giallo città di Cattolica con uno speciale annullo filatelico dedicato alla ricorrenza.

Alle ore 18 nelle sale del Centro Culturale Polivalente inaugura la mostra ManyFesti – 50 anni di giallo a Cattolica: una storia per immagini, un’esposizione che ripercorre la storia dei manifesti del festival, un viaggio nelle grafiche d’autore da Massimo Dolcini, a Panebarco, da Tullio Pericoli a Cemak fino alle ultime edizioni curate da Alessandro Baronciani e Franco Brambilla e Vittorio Giardino. Ad affiancare i lavori dei grandi illustratori ci sono le reinterpretazioni delle bambine e dei bambini delle scuole dell’Infanzia di Cattolica realizzati insieme al Laboratorio di educazione all’immagine per raccontare alla città il mistero e l’inconsueto attraverso i loro occhi.

Il MystFest ha il patrocinio del Ministero della cultura, il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la media partnership di Radio Capital.