Ha vinto l'Oscar per le musiche de "La vita è bella", a Piovani il premio "Un Felliniano nel mondo"

Due grandi maestri, uniti nel segno dell’arte al genio di Federico Fellini. Nella cornice di un Teatro degli Atti da tutto esaurito, Rimini ha dato il benvenuto a Nicola Piovani e Milo Manara, protagonisti della serata di giovedì 24 novembre dal titolo “Fellini Talk”, organizzata nell’ambito di Amarcort Film Festival in collaborazione con il Comune di Rimini, la Cineteca comunale e il Fellini Museum, accompagnata dalla consegna del premio “Un Felliniano nel mondo”. Al compositore è stata assegnata l’edizione 2022 del prestigioso riconoscimento, riservato agli artisti che nella loro carriera hanno avuto la possibilità e la fortuna di collaborare con Fellini. Mentre Manara, già vincitore dell’edizione 2020, ha ricevuto fisicamente il premio.

Piovani ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua amicizia e la sua collaborazione professionale con Fellini, ricordando in particolar modo lo sguardo carico di stupore del regista riminese e la sua capacità di approcciarsi ad ogni cosa, anche la più semplice, con senso di meraviglia. Il musicista premio Oscar ha collaborato nelle ultime pellicole del Maestro riminese, come Ginger e Fred (1986) Intervista (1987), La voce della Luna (1990), testimonianze di un proficuo rapporto che andava anche oltre il lavoro, fuori dal set.

La serata è stata scandita dalla presentazione dei libri “Dizionario intimo” di Daniela Barbiani, e “Kundera e Fellini” di Stefano Godano, e arricchita dagli intermezzi musicali del Quartetto EoS e dai saluti di Francesca Fabbri Fellini, Simona Meriggi (direttrice artistica Amarcort Film Festival) e dell’assessore del Comune di Rimini Kristian Gianfreda. Oltre ai due autori, alla serata sono intervenuti anche Samuele Bersani, Massimo Rizzante e Rosita Copioli.

Proseguono nel frattempo gli appuntamenti della 15esima edizione di Amarcort Film Festival, il concorso internazionale di cortometraggi, con le sue 11 sezioni, suddivise per genere, durata, provenienza e quest'anno anche per tema; appuntamento che si conferma come uno dei più seguiti dagli autori di tutto il mondo, con 200 film selezionati da 70 Paesi su un totale di oltre 1.400 cortometraggi iscritti. Dall'altra, il Festival vero e proprio che lo accompagna con un calendario denso di eventi.