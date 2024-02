Da piccola bottega ad azienda leader sul territorio, il premio Panzini va al "re" delle carni

Il premio Panzini va a Tonino Bernardini, fondatore e anima di Igea Carni. Si tratta della massima onorificenza cittadina per l’anno 2024 di Bellaria Igea Marina. “Un’edizione che ha saputo unire tradizione e innovazione, le radici e i frutti di una comunità in movimento. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a una serata piacevole, a tratti toccante, ricca di suggestioni e momenti artistici di alto livello. Un plauso, in particolare, alla direttrice Ilaria Mazzotti, ai bambini del coro, ai ragazzi dell’InArte Pop Orchestra, a Marco Vasini e a quella direzione artistica firmata Comitato Borgata che ha saputo interpretare al meglio lo spirito della manifestazione così come abbiamo inteso orientarla in questi quattro anni: una grande festa di comunità in cui si tengono per mano le nuove generazioni della nostra città e coloro che l’anno resa grande. Non a caso, i riconoscimenti di prestigio che anche in questa edizione hanno accompagnato il premio principale, guardano al futuro e alla nostra storia parlando lo stesso linguaggio, affiancati al riconoscimento che premia quell’eccellenza sulle cui gambe Bellaria Igea Marina valica i propri confini, venendo conosciuta e riconosciuta nel mondo. Un grande ringraziamento e rinnovate congratulazioni a tutti i premiati: al premio Panzini 2024 Tonino Bernardini, a Richard Romagnoli, a Luca Santoro e a Lorenzo Scarponi”, così il sindaco Filippo Giorgetti commentando la serata di gala andata in scena sabato in un Palacongressi gremito praticamente in ogni ordine di posto.

Partecipazione di pubblico straordinaria che ha fatto da cornice a una manifestazione culminata con l’incoronazione di Tonino Bernardini, fondatore e anima di Igea Carni. Queste le ‘motivazioni ufficiali' che l’hanno accompagnata: ‘Era il 1967 quando rilevò una piccola bottega di macelleria nel centro di Igea Marina. Quasi sessant'anni dopo, quella bottega è oggi un'azienda leader sul territorio nel campo dei servizi alla ristorazione, con oltre 5.000 prodotti trattati e una clientela che supera le 1.300 attività. Una realtà che guarda all’innovazione, con sedi sempre più moderne e funzionali, senza perdere di vista dimensione e rapporti umani.’

Serata impreziosita dalle celebrazioni del 160^ anniversario della nascita di Alfredo Panzini e dei settant’anni di ‘Romagna Mia’, da musica e performance artistiche, nonché dalle esibizioni straordinarie del soprano Gladys Rossi e dalle letture con cui Sergio Rubini, ospite d'onore dell'evento, hanno stregato la platea. Gradevoli intermezzi che hanno scandito, prima del Premio Panzini, la consegna degli altri tre riconoscimenti. A Lorenzo Scarponi, poeta dialettale e ambasciatore autentico della cultura più vera del territorio, è andato il riconoscimento Bellaria Igea Marina e la sua Storia; il giovane attore Luca Santoro, già allievo del Teatro Accademia Marescotti di Ravenna e dallo scorso anno sugli schermi di Sky con un importante ruolo nella serie ‘Un Amore’, si è aggiudicato poi il riconoscimento Bellaria Igea Marina e il suo Futuro; Richard Romagnoli, formatore, anchorman e coach, autore di libri ed autorevole conoscitore della terapia della risata, nominato World Food Ambassador dalla onlus internazionale Rise Against Hunger per il suo impegno nella lotta contro la fame, è stato infine gratificato con il riconoscimento Bellaria Igea Marina nel Mondo.

Dal palco del Palacongressi, su cui si sono alternate nella consegna dei premi autorità militari e politiche - tra cui la gradita presenza della deputata Beatriz Colombo e dei senatori Domenica Spinelli e Marco Croatti – il sindaco Giorgetti ha introdotto l’incoronazione di Tonino Bernardini dedicando un pensiero a ognuno dei precedenti undici vincitori: la stessa Gladys Rossi, il compianto Michelangelo “Lallo” Petrucci, fondatore dell’azienda Bimare, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, il luminare di chirurgia toracica Maurizio Salvi, il fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, il generale della Guardia di Finanza Gabriele Procucci, lo storico cardiologo di Bellaria Igea Marina Giovanni Crociati, l’indimenticato Marco Vasini, operatore turistico e protagonista per tanti anni alla guida di Sol et Salus - ad oggi unico vincitore postumo del premio per l’anno 2021 - , il vincitore di Masterchef 10 Francesco Aquila e, un anno fa, il centrocampista della Lazio e della Nazionale, attualmente uno dei migliori calciatori italiani, Mattia Zaccagni. “Tutti rappresentanti di quelle eccellenze che Bellaria Igea Marina sa esprimere ed in cui essere orgogliosi di riconoscerci”, le parole del primo cittadino.